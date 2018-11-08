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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107670 просмотра

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7 марта, 17:42 • 147089 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137721 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118125 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

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Оценили на устойчивость: "Аваль" уступил первенство, а банк Суркисов скатился в антирейтинг

Киев  •  УНН

 • 12899 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Профильное финансовое издание “Минфин” обновило рейтинг устойчивости банков за третий квартал текущего года. Лидеры рейтинга немного перетасовались между собой, а банк братьев Суркисов скатился в антирейтинг, передает УНН со ссылкой на “Минфин”.

В пятерке банков-лидеров произошли такие изменения: “Укрсиббанк” вытеснил с первого места “Райффайзен Банк Аваль” — бессменного лидера рейтинга последних полутора лет. Государственный “Укргазбанк” подвинул “Кредобанк” и поднялся на пятое место.

ТОП-5 устойчивых банков Украины выглядят следующим образом.

Что же касается аутсайдеров рейтинга, то к ним присоединился “Индустриалбанк”, который потерял сразу 5 позиций и съехал с 22 на 27 место.

“А-Банк”, принадлежащий братьям Сурксисам, потерял 3 позиции и таким образом тоже попал в тройку антилидеров.

Замыкают рейтинг “Международный Инвестиционный Банк”, который сполз с 28 на 30 место, и банк “Форвард”.

ТОП-5 аутсайдеров рейтинга устойчивости выглядит следующим образом.

Примечание: В рейтинге устойчивости от “Минфина” представлены банки с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн. Как и в предыдущих рейтингах, их количество равно 31.

Напомним, как ранее сообщал УНН, НБУ представил новую структуру валютного регулирования.

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