Оценили на устойчивость: "Аваль" уступил первенство, а банк Суркисов скатился в антирейтинг
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Профильное финансовое издание “Минфин” обновило рейтинг устойчивости банков за третий квартал текущего года. Лидеры рейтинга немного перетасовались между собой, а банк братьев Суркисов скатился в антирейтинг, передает УНН со ссылкой на “Минфин”.
В пятерке банков-лидеров произошли такие изменения: “Укрсиббанк” вытеснил с первого места “Райффайзен Банк Аваль” — бессменного лидера рейтинга последних полутора лет. Государственный “Укргазбанк” подвинул “Кредобанк” и поднялся на пятое место.
ТОП-5 устойчивых банков Украины выглядят следующим образом.
Что же касается аутсайдеров рейтинга, то к ним присоединился “Индустриалбанк”, который потерял сразу 5 позиций и съехал с 22 на 27 место.
“А-Банк”, принадлежащий братьям Сурксисам, потерял 3 позиции и таким образом тоже попал в тройку антилидеров.
Замыкают рейтинг “Международный Инвестиционный Банк”, который сполз с 28 на 30 место, и банк “Форвард”.
ТОП-5 аутсайдеров рейтинга устойчивости выглядит следующим образом.
Примечание: В рейтинге устойчивости от “Минфина” представлены банки с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн. Как и в предыдущих рейтингах, их количество равно 31.
Напомним, как ранее сообщал УНН, НБУ представил новую структуру валютного регулирования.