Оцінили на стійкість: "Аваль" поступився першістю, а банк Суркісів скотився в антирейтинг
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Профільне фінансове видання "Мінфін" оновило рейтинг стійкості банків за третій квартал поточного року. Лідери рейтингу трохи помінялися місцями, а банк братів Суркісів скотився в антирейтинг, передає УНН з посиланням на "Мінфін".
У п'ятірці банків-лідерів відбулися такі зміни: "Укрсиббанк" витіснив з першого місця "Райффайзен Банк Аваль" - беззмінного лідера рейтингу за останні півтора року. Державний "Укргазбанк" посунув "Кредобанк" і піднявся на п'яте місце.
ТОП-5 стійких банків України виглядають так:
Що ж стосується аутсайдерів рейтингу, то до них приєднався "Індустріалбанк", який втратив відразу 5 позицій і з'їхав з 22 на 27 місце.
"А-Банк", що належить братам Сурксісам, втратив 3 позиції і таким чином теж потрапив до трійки антилідерів.
Замикають рейтинг "Міжнародний Інвестиційний Банк", який сповз з 28 на 30 місце, і банк "Форвард".
ТОП-5 аутсайдерів рейтингу стійкості виглядає так.
Примітка: у рейтингу стійкості від "Мінфіну" представлені банки з депозитним портфелем фізосіб від 1 млрд грн. Як і в попередніх рейтингах, їхня кількість дорівнює 31.
Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, НБУ представив нову структуру валютного регулювання.