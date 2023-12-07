Оцененная в 15 тыс. долл. картина оказалась работой Рембрандта. Сейчас ее продали за почти 14 млн долларов

Оцененная в 15 тысяч долларов картина оказалась работой нидерландского мастера Рембрандта. Сейчас она продана почти за 14 миллионов долларов, пишет УНН со ссылкой на данные аукционного дома Sotheby's и CNN.

Детали

Работа Рембрандта была продана на аукционе Sotheby's в среду, 6 декабря, примерно за 11 миллионов фунтов стерлингов, или почти 14 миллионов долларов.

По данным Sotheby's, указывает PA, работа "Поклонение королей" - одна из немногих сюжетных картин нидерландского художника, проданных за последние десятилетия.

Речь идет о работе 1628 года, на которой изображены три короля, посещающие Иисуса, Марию и Иосифа в Вифлееме.

Как отмечает CNN, картина была оценена в 15 тысяч долларов всего два года назад, а сейчас была продана за миллионы долларов - после того, как ее идентифицировали как работу нидерландского мастера Рембрандта.

Ранее ее продали на аукционе Christie's в Амстердаме под названием "Круг" за 737 260 фунтов стерлингов (926 540 долларов США), включая комиссионные.

В Sotheby's заявили, что перед продажей предмета провели восьмимесячную исследовательскую программу, в результате которой выяснилось, что это "работа, которая имела большое значение в ранней карьере Рембрандта".

Гравюра Рембрандта 1655 года под названием "Христос, представленный народу" также была продана за 508 000 фунтов стерлингов (638 421 долларов США) во время распродажи "Старые мастера и картины XIX века", пишет PA.

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