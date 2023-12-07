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Оцененная в 15 тыс. долл. картина оказалась работой Рембрандта. Сейчас ее продали за почти 14 млн долларов

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 13:38  •  17389 просмотра

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Картина Рембрандта, первоначально оцененная в $15 000, была продана на аукционе Sotheby's почти за $14 миллионов после того, как ее признали работой нидерландского мастера

Оцененная в 15 тысяч долларов картина оказалась работой нидерландского мастера Рембрандта. Сейчас она продана почти за 14 миллионов долларов, пишет УНН со ссылкой на данные аукционного дома Sotheby's и CNN.

Детали

Работа Рембрандта была продана на аукционе Sotheby's в среду, 6 декабря, примерно за 11 миллионов фунтов стерлингов, или почти 14 миллионов долларов.

По данным Sotheby's, указывает PA, работа "Поклонение королей" - одна из немногих сюжетных картин нидерландского художника, проданных за последние десятилетия.

Речь идет о работе 1628 года, на которой изображены три короля, посещающие Иисуса, Марию и Иосифа в Вифлееме.

Как отмечает CNN, картина была оценена в 15 тысяч долларов всего два года назад, а сейчас была продана за миллионы долларов - после того, как ее идентифицировали как работу нидерландского мастера Рембрандта.

Ранее ее продали на аукционе Christie's в Амстердаме под названием "Круг" за 737 260 фунтов стерлингов (926 540 долларов США), включая комиссионные.

В Sotheby's заявили, что перед продажей предмета провели восьмимесячную исследовательскую программу, в результате которой выяснилось, что это "работа, которая имела большое значение в ранней карьере Рембрандта".

Гравюра Рембрандта 1655 года под названием "Христос, представленный народу" также была продана за 508 000 фунтов стерлингов (638 421 долларов США) во время распродажи "Старые мастера и картины XIX века", пишет PA.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Культура
Оцінена у 15 тис. дол. картина виявилася роботою Рембрандта. Нині її продали за майже 14 млн доларів
Estimated at 15 thousand dollars, the painting turned out to be the work of Rembrandt. It has now been sold for almost $14 million
Новости по теме

Оцененная в 15 тыс. долл. картина оказалась работой Рембрандта. Сейчас ее продали за почти 14 млн долларов

Картина Рембрандта, первоначально оцененная в $15 000, была продана на аукционе Sotheby's почти за $14 миллионов после того, как ее признали работой нидерландского мастера.

Культура •   •  17389 просмотра
Оцененная в 15 тыс. долл. картина оказалась работой Рембрандта. Сейчас ее продали за почти 14 млн долларов

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россия взяла на вооружение новую стратегию невозвращения украинских военнопленных и гражданских заложников, чтобы создать социально-политическое напряжение в Украине, заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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С 2014 года москва заселила в оккупированный Крым почти миллион россиян

С момента оккупации Крыма в 2014 году москва переселила на полуостров 800 000 россиян и вытеснила оттуда около 100 000 украинцев, что является нарушением международного гуманитарного права.

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Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на слушаниях в Хельсинкской комиссии США выступил за использование российских активов для компенсации более 400 миллиардов долларов убытков, нанесенных Украине войной. Он заявил, что такой подход является легитимным с точки зрения международного права.

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