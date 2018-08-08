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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 22043 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Отравление в отеле во Львовской области: сегодня из больницы выпишут всех пострадавших

Отравление в отеле во Львовской области: сегодня из больницы выпишут всех пострадавших

Киев  •  УНН

 • 15710 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 августа. УНН. Всех пострадавших из-за отравления отдыхающих отеля "Джем" в селе Раковец Львовской области сегодня выпишут из больницы. Об этом корреспонденту УНН сообщила заведующая 4-го отделения Львовской областной инфекционной больницы Тамила Алексанян.

"За ночь состояние пациентов значительно улучшилось. Сейчас они чувствуют себя хорошо. За ними должны приехать тренеры, и они смогут отправиться домой, в Хмельницкую область", - сообщила Тамила Алексанян.

Уже заказаны автобусы. Планируется, что сегодня дети будут дома, в Хмельницкой области.

Напомним, в гостинице "Джем", в селе Раковец Львовской области, произошло массовое отравление. За медицинской помощью обратились 30 человек. В больницу госпитализировали 25 человек, из них 24 - дети. При сборе эпиданамнеза выяснилось, что пострадавшие употребляли в пищу куриные яйца, блины, борщ со сметаной и молочную продукцию. Кроме того, отель не был зарегистрирован как оператор мощности

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