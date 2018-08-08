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Отруєння в готелі на Львівщині: сьогодні з лікарні випишуть всіх постраждалих

Київ • УНН

 • 15711 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 серпня. УНН. Усіх потерпілих через отруєння відпочивальників готелю "Джем" у селі Раковець на Львівщині сьогодні випишуть з лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомила завідувач 4-го відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

"За ніч стан пацієнтів значно покращився. Зараз вони почуваються добре. За ними мають приїхати тренери, і вони зможуть відправитися додому, на Хмельниччину", - повідомила Таміла Алексанян.

Уже замовлені автобуси. Планується, що сьогодні діти будуть вдома, на Хмельниччині.

Нагадаємо, у готелі "Джем", у селі Раковець Львівської області, сталося масове отруєння. За медичною допомогою звернулися 30 людей. До лікарні госпіталізували 25 осіб, з них 24 - діти. При зборі епіданамнезу з'ясувалося, що постраждалі вживали в їжу курячі яйця, млинці, борщ зі сметаною та молочну продукцію. Крім того, готель не був зареєстрований як оператор потужності.

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