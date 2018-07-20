Отравление в Эймсбери: пострадавшего британца выписали из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом “Новичок”, британца Чарли Роули, выписали из больницы, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Издание, цитируя заявление медицинского учреждения, отмечает что у Роули был "ужасный опыт", но его состояние продолжает улучшаться.
Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены два человека с признаками отравления. Женщина умерла 8 июля.
Предполагается, что они могли пострадать от того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Ученые проверяют, действительно ли женщина и мужчина в Эймсбери отравились той же группой "Новичка", которой отравились Скрипали.