Отруєння в Еймсбері: потерпілого британця виписали з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Потерпілого від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», британця Чарлі Роулі, виписали з лікарні, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Видання, цитуючи заяву медичного закладу, відзначає що Роулі мав “жахливий досвід”, але його стан продовжує покращуватися.
Нагадаємо, в Еймсбері в кінці червня були виявлені двоє людей з ознаками отруєння. Жінка померла 8 липня.
Передбачається, що вони могли постраждати від тої ж нервово-паралітичної речовини, якою раніше були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка.
Вчені перевіряють, чи дійсно жінка і чоловік в Еймсбері отруїлися тією ж групою "Новачка", якою отруїлися Скрипалі.