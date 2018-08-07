Отравление шаурмой в Киеве: среди пострадавших 12 детей

"По состоянию на 07.08.2018 по оперативным данным ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" количество заболевания острой кишечной инфекцией связанных с употреблением шаурмы составляет 92 случая (один случай не подтвердился), из них 12 детей", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что в настоящее время продолжаются проверки точек продаж уличной еды. 15 инспекционных групп реагирования обследовали более 50 точек продаж уличной еды, которые занимаются реализацией шаурмы.



Напомним, в Киеве действуют 62 официальных точки быстрого питания, которые снабжены голограммой, светящийся и QR-кодом. Вместе с тем, более 1,5 тыс. столичных точек быстрого питания продают шаурму незаконно.



