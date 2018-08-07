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Отруєння шаурмою у Києві: серед постраждалих 12 дітей

Отруєння шаурмою у Києві: серед постраждалих 12 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Шаурмою у Києві отруїлися 12 дітей. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.

"Станом на 07.08.2018 за оперативними даними ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві та Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" кількість захворювання на гостру кишкову інфекцію пов'язаних із вживанням шаурми становить 92 випадки (один випадок не підтвердився), із них 12 дітей", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наразі тривають перевірки точок продажу вуличної їжі. 15 інспекційних груп реагування обстежили понад 50 точок продажу вуличної їжі, які займаються реалізацією шаурми.

Нагадаємо, у Києві діють 62 офіційні точки швидкого харчування, які забезпечені голограмою, що світиться, і QR-кодом. Разом з тим, понад 1,5 тис. столичних точок швидкого харчування продають шаурму незаконно.

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