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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отопительный сезон 2024: кто в Одесской области уже с теплом

Отопительный сезон 2024: кто в Одесской области уже с теплом

Киев  •  УНН

07:00 • 5332 просмотра

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В Одесской области начался отопительный сезон 2024 года. Три города уже получают тепло, еще пять населенных пунктов планируют подключение до 7 ноября.

В Одесской области стартует отопительный сезон. Учитывая климатические особенности и географическое расположение региона, подключение к теплу жилого фонда и объектов социальной сферы происходит постепенно. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что все теплоснабжающие компании заключили соответствующие договоры на поставку газа. Фактический запуск отопления в системах централизованного теплоснабжения осуществляется согласно решениям соответствующих органов местного самоуправления.

На сегодня населенные пункты, которые используют централизованную систему теплоснабжения, уже начали отопление потребителей:

  • Раздельная с 30.10
  • Подольск с 01.11
  • Одесса с 04.11

Планируют начать отопление, учитывая температурные показатели воздуха:

  • Белгород-Днестровский с 05.11
  • Южное с 05.11
  • Черноморск с 05.11
  • Измаил с 06.11
  • Теплодар с 07.11

Подключение потребителей в населенных пунктах, не имеющих централизованного теплоснабжения, выполняется вовремя и в запланированном объеме. Держим ситуацию на контроле,

- пишет Кипер
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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