Отопительный сезон 2024: кто в Одесской области уже с теплом

В Одесской области стартует отопительный сезон. Учитывая климатические особенности и географическое расположение региона, подключение к теплу жилого фонда и объектов социальной сферы происходит постепенно. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что все теплоснабжающие компании заключили соответствующие договоры на поставку газа. Фактический запуск отопления в системах централизованного теплоснабжения осуществляется согласно решениям соответствующих органов местного самоуправления.

На сегодня населенные пункты, которые используют централизованную систему теплоснабжения, уже начали отопление потребителей:

Планируют начать отопление, учитывая температурные показатели воздуха:

Подключение потребителей в населенных пунктах, не имеющих централизованного теплоснабжения, выполняется вовремя и в запланированном объеме. Держим ситуацию на контроле,