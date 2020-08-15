Окружение Лукашенко изучает возможность его побега в Россию - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Люди из окружения Александра Лукашенко обращались к кремлевским чиновникам с вопросом о возможности Лукашенко бежать в Россию в случае отстранения его от власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Москве, передает УНН.
В то время, как Лукашенко заявил, что не планирует покидать Беларусь, люди из его окружения связались с контактными лицами из Кремля по вопросу возможной бегства раннее неизменного президента в Россию в случае свержения режима Лукашенко“, — пишут в издании.
Сообщается, что в Кремле некоторые лица опасаются возможной отставки Лукашенко, в результате чего Россия изо всех сил будет стараться поддерживать свои особые отношения с Беларусью как жизненно важным “буфером” в противостоянии с НАТО.
По словам другого источника, приближенного к Кремлю, некоторые считают, что хотя жесткое подавление оппонентов является контрпродуктивным, все же Лукашенко сможет остаться у власти, по крайней мере на время. Из-за своей жесткой тактики он оказался изолированным от Запада и поэтому более зависимым от России.
“Никто больше не уверен в будущем Лукашенко", — сказал председатель Совета по внешней и оборонной политике, исследовательской группы, которая консультирует Кремль, Федор Лукьянов. "Он может в краткосрочной перспективе достичь успеха в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема”, - добавил он.
Так, по его словам, Москва “перенасытилась” Лукашенко, но предпочла бы оставить его на месте, потому что любой альтернативный лидер, вероятно, будет искать более тесные связи с Западом.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании в Минске высказался на тему общественно-политической ситуации внутри страны, назвав мирные акции, начавшиеся в стране после президентских выборов, "убаюкиванием", а последнюю информацию о себе — фейками, создающими "подлое "настроение среди граждан.
Как сообщал УНН ранее, по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.