Окружение Лукашенко изучает возможность его побега в Россию - Bloomberg

КИЕВ. 15 августа. УНН. Люди из окружения Александра Лукашенко обращались к кремлевским чиновникам с вопросом о возможности Лукашенко бежать в Россию в случае отстранения его от власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Москве, передает УНН.