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Оточення Лукашенка вивчає можливість його втечі в Росію - Bloomberg

Оточення Лукашенка вивчає можливість його втечі в Росію - Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Люди з оточення Олександра Лукашенка зверталися до кремлівських чиновників з питанням про можливість Лукашенка втекти до Росії в разі відсторонення його від влади. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в Москві, передає УНН.

“В той час, як Лукашенко заявив, що не планує залишати Білорусь, люди з його оточення зв’язалися з контактними особами з Кремля з питання можливої ​​втечі раніше незмінного президента в Росію в разі повалення режиму Лукашенка”, — пишуть у виданні.

Повідомляється, що в Кремлі деякі особи побоюються можливої ​​відставки Лукашенка, у результаті чого Росія щосили буде намагатися підтримувати свої особливі відносини з Білоруссю як життєво важливим “буфером” в протистоянні з НАТО.

За словами іншого джерела, наближеного до Кремля, дехто вважає, що хоча жорстке придушення опонентів є контрпродуктивним, все ж Лукашенко зможе залишитися при владі, принаймні на якийсь час. Через свою жорстку тактику він виявився ізольованим від Заходу і тому більш залежним від Росії.

“Більше ніхто не впевнений в майбутньому Лукашенка", — сказав голова Ради із зовнішньої і оборонної політики, дослідницької групи, яка консультує Кремль, Федір Лук’янов. "Він може в короткостроковій перспективі досягти успіху в придушенні протестів, але тут є велика проблема”, - додав він.

Так, за його словами, Москва “перенаситилася” Лукашенком, але вважала за краще б залишити його на місці, тому що будь-який альтернативний лідер, ймовірно, буде шукати більш тісні зв’язки з Заходом.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні на нараді в Мінську висловився на тему суспільно-політичної ситуації всередині країни, назвавши мирні акції, що почалися в країні після президентських виборів, “заколисування”, а останню інформацію про себе — фейк, що створюють “підле” настрій серед громадян.

Як повідомляв УНН раніше, за ініціативою білоруської сторони відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. 

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