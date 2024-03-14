Отмывали средства на закупке амуниции для ВСУ: в Финляндии по подозрению задержаны 3 человека

В Финляндии задержаны 3 человека по подозрению в отмывании средств, присвоенных на закупке 5 тысяч бронежилетов для украинских бойцов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Детали

11 марта 2024 года на территории Финляндской республики задержаны три человека по подозрению в отмывании средств министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро - говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщается, на недвижимость одного из задержанных, гражданина Финляндии, наложен арест.

Среди задержанных - представитель частной компании, которая недопоставила минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. Часть этих средств задержанные потратили на приобретение элитных автомобилей и объекта недвижимости, указали в НАБУ.

"Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ в собственном уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов", - добавили в ведомстве.