Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для Украины - Зеленский

Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже держит слово. Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и людей. Так Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение членов ЕС об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы, передает УНН.

Благодарю всех наших людей, которые сражаются ради Украины, работают на наше государство и помогают защищать наши национальные интересы. И благодарю всех наших партнеров в ЕС и каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы. Украина защищает себя и тем самым всю Европу – идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире. Как мы и говорили, Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже держит слово. Открытие первого кластера является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и людей - заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил Европу и за всю остальную поддержку, которая "является действительно лидерской и помогает нам защищать жизнь".

Сделано и все для открытия следующих кластеров. Поздравляем также и Молдову с этим шагом, который мы делаем совместно - резюмировал Зеленский.

ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии