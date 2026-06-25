Отключения света на левом берегу Киева 25 июня отменены - ДТЭК

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Отключение света в левобережных районах Киева 25 июня отменены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Если в вашем доме до сих пор отсутствует свет, возможно, произошла локальная авария - отметили в компании.

Контекст

В четверг, 25 июня, по команде Укрэнерго на левом берегу Киева были применены экстренные отключения света. Киевлян призвали экономно использовать электроэнергию для сохранения энергосистемы.

При этом, аварийные отключения электроэнергии затронули не только Киев, но и Киевскую область, в частности, город Бровары.

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