Отключения света на левом берегу Киева 25 июня отменены - ДТЭК
Киев • УНН
Экстренные отключения электроэнергии на левом берегу Киева отменены. Если света нет, возможно произошла локальная авария.
Фото: pixabay
Отключение света в левобережных районах Киева 25 июня отменены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Если в вашем доме до сих пор отсутствует свет, возможно, произошла локальная авария
Контекст
В четверг, 25 июня, по команде Укрэнерго на левом берегу Киева были применены экстренные отключения света. Киевлян призвали экономно использовать электроэнергию для сохранения энергосистемы.
При этом, аварийные отключения электроэнергии затронули не только Киев, но и Киевскую область, в частности, город Бровары.
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