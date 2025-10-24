Отказалась от паспорта рф и жила в страхе: в Украину из оккупации вернулась 23-летняя женщина с младенцем
Женщина проживала в оккупации с 2022 года: россияне угрожали забрать ее ребенка, когда она отказалась от их паспорта.
Украина вернула из российской оккупации молодую маму с младенцем в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
По словам Ермака, после оккупации родного города в 2022 году жизнь 23-летней девушки превратилась в выживание. Она отказалась получать российский паспорт, на что оккупанты попытались забрать ее новорожденного сына под предлогом того, что мать якобы не может обеспечить ребенка.
Она год жила в постоянном страхе, прячась от оккупационных властей, чтобы не потерять ребенка. Единственное, о чем девушка мечтала, - выехать к сестре в Днепр. Сегодня мама и малыш уже на подконтрольной территории Украины
Ермак добавил, что мама и ребенок уже получают помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и соответствующее сопровождение.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Украина вернула с оккупированных территорий двух подростков. Парни, в возрасте 18 и 20 лет, бежали от унижений и пропаганды.