Відмовилась від паспорта рф і жила в страху: в Україну з окупації повернулась 23-річна жінка з немовлям
Київ • УНН
Жінка проживала в окупації з 2022 року: росіяни погрожували забрати її дитину, коли вона відмовилась від їхнього паспорту.
Україна повернула з російської окупації молоду маму з немовлям у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив в Telegram голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
За словами Єрмака, після окупації рідного міста у 2022 році життя 23-річної дівчини перетворилося на виживання. Вона відмовилась отримувати російський паспорт, на що окупанти спробували забрати її новонародженого сина під приводом того, що мати нібито не може забезпечити дитину.
Вона рік жила у постійному страху, ховаючись від окупаційної влади, аби не втратити дитину. Єдине, про що дівчина мріяла, - виїхати до сестри у Дніпро. Сьогодні мама й малюк уже на підконтрольній території України
Єрмак додав, що мама і дитина вже отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та відповідний супровід.
