07:57 • 3244 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 8140 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 6236 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 15419 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 9596 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 12395 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 16977 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 30888 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29373 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29684 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Відмовилась від паспорта рф і жила в страху: в Україну з окупації повернулась 23-річна жінка з немовлям

Київ • УНН

 • 2084 перегляди

Жінка проживала в окупації з 2022 року: росіяни погрожували забрати її дитину, коли вона відмовилась від їхнього паспорту.

Відмовилась від паспорта рф і жила в страху: в Україну з окупації повернулась 23-річна жінка з немовлям

Україна повернула з російської окупації молоду маму з немовлям у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив в Telegram голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

За словами Єрмака, після окупації рідного міста у 2022 році життя 23-річної дівчини перетворилося на виживання. Вона відмовилась отримувати російський паспорт, на що окупанти спробували забрати її новонародженого сина під приводом того, що мати нібито не може забезпечити дитину.

Вона рік жила у постійному страху, ховаючись від окупаційної влади, аби не втратити дитину. Єдине, про що дівчина мріяла, - виїхати до сестри у Дніпро. Сьогодні мама й малюк уже на підконтрольній території України

- йдеться в повідомленні.

Єрмак додав, що мама і дитина вже отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та відповідний супровід.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Україна повернула з окупованих територій двох підлітків. Хлопці, віком 18 і 20 років, тікали від принижень і пропаганди.

Євген Устименко

