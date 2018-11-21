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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100345 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 106545 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 139088 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133598 просмотра

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СМИ: отказ вступить в "Оппозиционную платформу - За життя" – это политические похороны "Оппоблока"

Киев  •  УНН

 • 6307 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Из парламентской фракции “Оппозиционный блок” вышли 20 депутатов, которые создадут группу “Оппозиционная платформа — За життя”. Фактически это является “политическими похоронами” “Оппоблока”, передает УНН со ссылкой на Комментарии.

Как передает издание, народный депутат Сергей Левочкин назвал исключение из фракции Юрия Бойко “политическими похоронами Оппозиционного блока”. По его словам, оставшиеся 23 члена фракции ориентируются на поддержку Петра Порошенко.

Он предположил, что Бойко исключили из фракции, чтобы ослабить его позиции как единого кандидата от юго-востока, сообщает издание.

Напомним, ранее сопредседатель партии “Оппозиционный блок” Юрий Бойко и лидер партии “За життя” Вадим Рабинович подписали соглашение о создании “Оппозиционной платформы — За життя”. О подписании соглашения Бойко и Рабинович заявили в кулуарах Верховной Рады, отметив, что приглашают все оппозиционные силы к объединению на базе их платформы.

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