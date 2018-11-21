Отказ вступить в "Оппозиционную платформу - За життя" – это политические похороны "Оппоблока" – СМИ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. З парламентської фракції "Опозиційний блок" вийшли 20 депутатів, які створять групу "Опозиційна платформа - За життя". Фактично це є "політичними похоронами" "Оппоблока", передає УНН з посиланням на Коментарі .
Як передає видання, народний депутат Сергій Льовочкін назвав виключення з фракції Юрія Бойка "політичними похоронами Опозиційного блоку". За його словами, решту 23 члена фракції орієнтуються на підтримку Петра Порошенка.
Він припустив, що Бойко виключили з фракції, щоб послабити його позиції як єдиного кандидата від південного сходу, повідомляє видання.
Нагадаємо, раніше співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про створення "Опозиційною платформи - За життя". Про підписання угоди Бойко і Рабинович заявили в кулуарах Верховної Ради, зазначивши, що запрошують всі опозиційні сили до об'єднання на базі їх платформи.