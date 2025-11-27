От "Огуречного Барона" до "Грязевого Краба": в Украине предприниматель создал 25 компаний с креативными названиями
Киев • УНН
Украинский предприниматель зарегистрировал 25 компаний с необычными названиями, такими как "Важный Гусь Бумажный" и "Огуречный Барон". Это официальные названия юридических лиц, что свидетельствует о креативном подходе к бизнесу.
Один из предпринимателей в Украине подошел к регистрации бизнеса с незаурядной креативностью: он создал 25 компаний с необычными названиями, среди которых "Важный Гусь Бумажный", "Огуречный Барон" и "Грустный Питекантроп". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса Опендатабот.
И все это официальные названия юрлиц, не шутка. Кто-то просто регистрирует ФЛП, а кто-то создает собственную вселенную персонажей
Среди его бизнес-жемчужин:
- «Важный Гусь Бумажный» - видимо, для очень серьезных гусей;
- «Огуречный Барон» - звучит так, будто у него есть собственные владения где-то между грядками;
- «Грустный Питекантроп» - стартап из глубины эволюции;
- «Кирпичный король» - монарх строительной вселенной;
- «Грязевой краб» - чистый бизнес без грязных дел.
Больше шедевров нейминга можно посмотреть по ссылке.
