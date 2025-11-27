Від "Огіркового Барона" до "Грязьового Краба": в Україні підприємець створив 25 компаній із креативними назвами
Київ • УНН
Український підприємець зареєстрував 25 компаній з незвичними назвами, такими як "Важний Гусь Бумажний" та "Огірковий Барон". Це офіційні назви юридичних осіб, що свідчить про креативний підхід до бізнесу.
Один з підприємців в Україні підійшов до реєстрації бізнесу з неабиякою креативністю: він створив 25 компаній із незвичними назвами, серед яких "Важний Гусь Бумажний", "Огірковий Барон" та "Сумний Пітекантроп". Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ресурсу Опендатабот.
І все це офіційні назви юросіб, не жарт. Хтось просто реєструє ФОП, а хтось створює власний всесвіт персонажів
Серед його бізнес-перлин:
- «Важний Гусь Бумажний» - мабуть, для дуже серйозних гусей;
- «Огірковий Барон» - звучить так, ніби в нього є власні володіння десь між грядками;
- «Сумний Пітекантроп» - стартап із глибини еволюції;
- «Цегляний король» - монарх будівельного всесвіту;
- «Грязьовий краб» - чистий бізнес без брудних справ.
Більше шедеврів неймінгу можна подивитись за посиланням.
