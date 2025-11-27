Від "Огіркового Барона" до "Грязьового Краба": в Україні підприємець створив 25 компаній із креативними назвами

Один з підприємців в Україні підійшов до реєстрації бізнесу з неабиякою креативністю: він створив 25 компаній із незвичними назвами, серед яких "Важний Гусь Бумажний", "Огірковий Барон" та "Сумний Пітекантроп". Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ресурсу Опендатабот.

І все це офіційні назви юросіб, не жарт. Хтось просто реєструє ФОП, а хтось створює власний всесвіт персонажів - йдеться у повідомленні.

Серед його бізнес-перлин:

«Важний Гусь Бумажний» - мабуть, для дуже серйозних гусей;

«Огірковий Барон» - звучить так, ніби в нього є власні володіння десь між грядками;

«Сумний Пітекантроп» - стартап із глибини еволюції;

«Цегляний король» - монарх будівельного всесвіту;

«Грязьовий краб» - чистий бізнес без брудних справ.

Більше шедеврів неймінгу можна подивитись за посиланням.

