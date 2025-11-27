$42.300.10
08:20 • 2344 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 9980 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 8568 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 30992 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 32043 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 64978 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 33004 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31224 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21565 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13281 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Від "Огіркового Барона" до "Грязьового Краба": в Україні підприємець створив 25 компаній із креативними назвами

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Український підприємець зареєстрував 25 компаній з незвичними назвами, такими як "Важний Гусь Бумажний" та "Огірковий Барон". Це офіційні назви юридичних осіб, що свідчить про креативний підхід до бізнесу.

Від "Огіркового Барона" до "Грязьового Краба": в Україні підприємець створив 25 компаній із креативними назвами

Один з підприємців в Україні підійшов до реєстрації бізнесу з неабиякою креативністю: він створив 25 компаній із незвичними назвами, серед яких "Важний Гусь Бумажний", "Огірковий Барон" та "Сумний Пітекантроп". Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ресурсу Опендатабот.

І все це офіційні назви юросіб, не жарт. Хтось просто реєструє ФОП, а хтось створює власний всесвіт персонажів

- йдеться у повідомленні.

Серед його бізнес-перлин:

  • «Важний Гусь Бумажний» - мабуть, для дуже серйозних гусей;
    • «Огірковий Барон» - звучить так, ніби в нього є власні володіння десь між грядками;
      • «Сумний Пітекантроп» - стартап із глибини еволюції;
        • «Цегляний король» - монарх будівельного всесвіту;
          • «Грязьовий краб» - чистий бізнес без брудних справ.

            Більше шедеврів неймінгу можна подивитись за посиланням.

            В Україні понад 90% компаній наступного року планують підвищити зарплату - дослідження24.11.25, 14:09 • 2450 переглядiв

            Ольга Розгон

            СуспільствоЕкономіка
            Україна