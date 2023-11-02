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Педагоги должны общаться на украинском в течение всего рабочего дня - МОН

Киев • УНН

 • 134710 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Работники учебных заведений должны общаться на украинском языке в течение всего рабочего дня, в том числе и с коллегами или учениками на переменах. Об этом напомнили в Министерстве образования и науки, передает УНН.

Педагоги должны общаться на украинском в течение всего рабочего дня - МОН

Детали

Украинский язык должен использоваться:

во время занятий (кроме предметов и курсов, которые согласно образовательной программе учебного заведения преподаются на иностранных или языках коренных народов и национальных меньшинств);

в общении учителей, преподавателей, другого персонала учебных заведений с соискателями образования (воспитанниками) и между собой;

в учебных материалах.

Отмечается, что эта норма не касается иностранцев или лиц без гражданства, работающих в учебных заведениях или научных учреждениях на временной основе в качестве научных, педагогических, научно-педагогических работников или преподавателей иностранного языка.

Цитата

"Верим в Украину и в то, что педагоги воспитывают граждан, которые понимают ценность украинского языка и его особое значение сейчас, когда россия пытается уничтожить наши страну, историю и культуру", - добавили в МОН.

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