Педагоги должны общаться на украинском в течение всего рабочего дня - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Работники учебных заведений должны общаться на украинском языке в течение всего рабочего дня, в том числе и с коллегами или учениками на переменах. Об этом напомнили в Министерстве образования и науки, передает УНН.
Детали
Украинский язык должен использоваться:
во время занятий (кроме предметов и курсов, которые согласно образовательной программе учебного заведения преподаются на иностранных или языках коренных народов и национальных меньшинств);
в общении учителей, преподавателей, другого персонала учебных заведений с соискателями образования (воспитанниками) и между собой;
в учебных материалах.
Отмечается, что эта норма не касается иностранцев или лиц без гражданства, работающих в учебных заведениях или научных учреждениях на временной основе в качестве научных, педагогических, научно-педагогических работников или преподавателей иностранного языка.
Цитата
"Верим в Украину и в то, что педагоги воспитывают граждан, которые понимают ценность украинского языка и его особое значение сейчас, когда россия пытается уничтожить наши страну, историю и культуру", - добавили в МОН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государственный язык считают родным более 80 процентов украинцев - опрос