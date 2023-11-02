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Освітяни мають спілкуватися українською впродовж всього робочого дня - МОН

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Працівники закладів освіти повинні спілкуватися українською мовою упродовж всього робочого дня, зокрема й з колегами чи учнями на перервах. Про це нагадали у Міністерстві освіти та науки, передає УНН.

Освітяни мають спілкуватися українською впродовж всього робочого дня - МОН

Деталі

Українська мова має використовуватися:

під час занять (крім предметів і курсів, які згідно з освітньою програмою закладу освіти викладаються іноземними або мовами корінних народів і національних меншин);

у спілкуванні вчителів, викладачів, іншого персоналу закладів освіти зі здобувачами освіти (вихованцями) й між собою;

у навчальних матеріалах.

Наголошується, що ця норма не стосується іноземців або осіб без громадянства, які працюють у закладах освіти або наукових установах на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови.

Цитата

"Віримо в Україну і в те, що освітяни виховують громадян, які розуміють цінність української мови та її особливе значення зараз, коли росія намагається знищити наші країну, історію і культуру", - додали в МОН.

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