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Образовательный омбудсмен уже получил 225 обращений о нарушении прав

Образовательный омбудсмен уже получил 225 обращений о нарушении прав

Киев  •  УНН

 • 9645 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Службе образовательного омбудсмена Сергея Горбачева подвели итоги работы за два месяца, отметив, что за этот период получили 225 обращений и запросов относительно нарушенных прав. Об этом сообщается на официальной странице омбудсмена в Facebook, передает УНН.

"Завершается 2019 год, поэтому хочу подвести первые результаты нашей работы за два месяца. С ноября, после завершения организационного этапа, начался прием обращений в Службу образовательного омбудсмена. А до этого проведена государственная регистрация учреждения, открыты счета и финансирование, сделано первичное обустройство офиса в помещении Национального авиационного университета. Сформирован штат Службы: 15 человек в составе трех отделов: юридического, медиа и аналитики, психолого-методической поддержки", - говорится в сообщении.

Указано, что за два месяца также создали сайт образовательного омбудсмена и сайт для приема обращений от участников образовательного процесса. Также была проведена информационная компания.

"Но самое главное в нашей работе - это защита прав участников образовательного процесса. За два месяца к нам поступило 225 обращений и запросов относительно нарушенных прав", - сообщили в Службе.

Отмечается, что больше всего жалоб поступило по моббингу, буллингу, конфликтным ситуациям и насилию между участниками образовательного процесса.

Напомним, у образовательного омбудсмена рассказали, как написать заявку о буллинге.

Также напомним, 12 июля в Украине избрали образовательного омбудсмена.

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