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Освітній омбудсмен уже отримав 225 звернень щодо порушення прав

Освітній омбудсмен уже отримав 225 звернень щодо порушення прав

Київ • УНН

 • 9655 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Службі освітнього омбудсмена Сергія Горбачова підвели підсумки роботи за два місяці, зазначивши, що за цей період отримали 225 звернень та запитів щодо порушених прав. Про це повідомляється на офіційній сторінці омбудсмена в Facebook, передає УНН.

"Завершується 2019 рік, тому хочу підвести перші результати нашої роботи за два місяці. З листопада, після завершення організаційного етапу, розпочався прийом звернень до Служби освітнього омбудсмена. А до цього проведена державна реєстрація установи, відкриті рахунки та фінансування, зроблене первинне облаштування офісу у приміщенні Національного авіаційного університету. Сформовано штат Служби: 15 осіб у складі трьох відділів: юридичного, медіа та аналітики, психолого-методичної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за два місяці також створили сайт освітнього омбудсмена та сайт для прийому звернень від учасників освітнього процесу. Також була проведена інформаційна компанія.

"Але найголовніше в нашій роботі - це захист прав учасників освітнього процесу. За два місяці до нас надійшло 225 звернень та запитів щодо порушених прав", - повідомили в Службі.

Зазначається, що найбільше скарг надійшло щодо мобінгу, булінгу, конфліктних ситуацій та насильства між учасниками освітнього процесу.

Нагадаємо, в освітнього омбудсмена розповіли, як написати заявку про булінг.

Також нагадаємо, 12 липня в Україні обрали освітнього омбудсмена.

Українські Національні Новини

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