Освітній омбудсмен уже отримав 225 звернень щодо порушення прав

КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Службі освітнього омбудсмена Сергія Горбачова підвели підсумки роботи за два місяці, зазначивши, що за цей період отримали 225 звернень та запитів щодо порушених прав. Про це повідомляється на офіційній сторінці омбудсмена в Facebook, передає УНН.