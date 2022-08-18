Образовательный омбудсмен дал советы, как родителям проверить готовность школ к офлайн-обучению

Детали

С начала июля практически все школы прошли аудит безопасности, чтобы определить, могут ли ученики вернуться в заведения, сообщил Горбачев. Аудит проводила специальная комиссия, в которую входили представители органов местного самоуправления, службы ГСЧС, а также педагоги и коммунальщики.

"После этого школа делала вывод, готовиться ли к новому учебному году, что-то переделать, что-то строить или искать рядом укрытие. Вывод такой комиссии – это обязательное условие для того, чтобы школа работала офлайн", - сказал Горбачев.

Он рассказал, что родители, интересующиеся тем, как школа обеспечит безопасность детям, могут спросить заключение комиссии в школе. Омбудсмен также рекомендует обратить внимание на навигацию по учебному заведению.

"Хочу дать один совет для родителей – очень важной штукой в ​​школе является навигация. То есть показатели. Очень простой способ: зайти в школу, не смотря по бокам, закрыть глаза, покрутиться, посмотреть вокруг. Если Вы не понимаете, где Вы находитесь – значит навигационные показатели сделаны плохо", - сказал он.

Кроме того, омбудсмен отметил, что волонтерские штабы, организованные в образовательных учреждениях после 24 февраля, ненормированы. Перед началом нового учебного года они освободят помещение.

Контекст

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что около 36% учебных заведений в Украине готовы к офлайн-обучению.