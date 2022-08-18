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Образовательный омбудсмен дал советы, как родителям проверить готовность школ к офлайн-обучению

Киев • УНН

 • 209929 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. С нового учебного года украинские школьники вернутся в формат офлайн-обучения. Наиболее распространенным вопросом среди родителей стало, как заведения будут обеспечивать безопасность учащихся. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал УНН, на что родителям следует обратить внимание.

Образовательный омбудсмен дал советы, как родителям проверить готовность школ к офлайн-обучению

Детали

С начала июля практически все школы прошли аудит безопасности, чтобы определить, могут ли ученики вернуться в заведения, сообщил Горбачев. Аудит проводила специальная комиссия, в которую входили представители органов местного самоуправления, службы ГСЧС, а также педагоги и коммунальщики.

"После этого школа делала вывод, готовиться ли к новому учебному году, что-то переделать, что-то строить или искать рядом укрытие. Вывод такой комиссии – это обязательное условие для того, чтобы школа работала офлайн", - сказал Горбачев.

Он рассказал, что родители, интересующиеся тем, как школа обеспечит безопасность детям, могут спросить заключение комиссии в школе. Омбудсмен также рекомендует обратить внимание на навигацию по учебному заведению.

"Хочу дать один совет для родителей – очень важной штукой в ​​школе является навигация. То есть показатели. Очень простой способ: зайти в школу, не смотря по бокам, закрыть глаза, покрутиться, посмотреть вокруг. Если Вы не понимаете, где Вы находитесь – значит навигационные показатели сделаны плохо", - сказал он.

Кроме того, омбудсмен отметил, что волонтерские штабы, организованные в образовательных учреждениях после 24 февраля, ненормированы. Перед началом нового учебного года они освободят помещение.

Контекст

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что около 36% учебных заведений в Украине готовы к офлайн-обучению.

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