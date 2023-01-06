"Остров здоровья": Фонд "МХП-Громаді" выделил почти 350 тыс. грн на обустройство центра психологической поддержки в Винницкой области

Детали

На базе Дома культуры в Олянице обустроили отдельное помещение, где будут оказывать медицинскую и психологическую помощь военным, членам их семей и ВПО, а также всем местным жителям.

Цитата

“Мы должны заботиться о защитниках везде: сейчас помогаем им одним способом, надо заботиться и об их будущем после победы. Мы совместно с “Зернопродуктом МХП” решили присоединиться к этому проекту. Владимир Прокопчук, директор предприятия, и Сергей Тищенко, региональный директор производственного подразделения Тульчин ЧАО “Зернопродукт МХП”, лично контролировали ход выполнения ремонтных работ. Это совместный проект бизнеса, власти и общества для наших защитников, частичка проявления благодарности за их защиту”, - отметил директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.

Напомним

“На Черкасщине при поддержке “МХП-Громаді” открыли новое креативное пространство “Территория единства”.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.