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“Острів здоров'я”: Фонд “МХП-Громаді” виділив майже 350 тис. грн на облаштування центру психологічної підтримки на Вінниччині

Київ • УНН

 • 1218014 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. У селі Оляниця, що на Вінниччині, відкрили центр психологічної підтримки “Острів здоров’я”. Для співфінансування проекту Фонд "МХП-Громаді" виділив понад 347 000 гривень: на ремонт та облаштування даного Центру. Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Зернопродукт МХП", передає УНН.

“Острів здоров'я”: Фонд “МХП-Громаді” виділив майже 350 тис. грн на облаштування центру психологічної підтримки на Вінниччині

Деталі

На базі Будинку культури в Оляниці облаштували окреме приміщення де надаватимуть медичну та психологічну допомогу військовим, членам їхніх родин та ВПО, а також всім місцевим жителям.

Цитата

“Ми маємо дбати про захисників скрізь: зараз допомагаємо їм в один спосіб, треба дбати і про їхнє майбутнє після перемоги. Ми спільно із “Зернопродуктом МХП” вирішили долучитися до цього проєкту. Володимир Прокопчук, директор підприємства, та Сергій Тищенко, регіональний директор виробничого підрозділу Тульчин ПрАТ “Зернопродукт МХП”, особисто контролювали хід виконання ремонтних робіт. Це спільний проєкт бізнесу, влади та громади для наших захисників, частинка прояву вдячності за їхній захист”, - зазначив директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.

Нагадаємо

“На Черкащині за підтримки “МХП-Громаді” відкрили новий креативний простір “Територія єдності”.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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