”Територія єдності”: на Черкащині за підтримки “МХП-Громаді” відкрили новий креативний простір

Деталі

На виграний грант для приміщення закупили нові сучасні меблі та комп’ютерну техніку, налаштували доступ до швидкісного інтернету, а також облаштували дитячий куточок та зону відпочинку та дозвілля.

“Potaptsi HUB” урочисто відкрили керівниця проєкту Людмила Горденко, староста Потапцівського старостату Наталія Березенко, директорка Потапцівського СБК Наталія Свитка разом з директоркою благодійного фонду “МХП-Громаді” Тетяною Волочай та менеджером Черкаського регіону БФ “МХП-Громаді” Віталієм Очеретяним.

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“Робота над цим проєктом нас дійсно об’єднала. Допомагало дуже багато людей, адже були закуплені лише матеріали, а практично вся робота по ремонту приміщення виконана власноруч. І результат у нас вийшов неймовірним”, - зазначила керівниця проєкту Людмила Горденко.

Нагадаємо

Раніше у Каневі за підтримки “МХП-Громаді” відкрили гончарну майстерню.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.