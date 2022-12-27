”Территория единства”: в Черкасской области при поддержке “МХП-Громаде” открыли новое креативное пространство

Детали

На выигранный грант для помещения закупили новую современную мебель и компьютерную технику, настроили доступ к скоростному интернету, а также обустроили детский уголок и зону отдыха и досуга.

“Potaptsi HUB” торжественно открыли руководительница проекта Людмила Горденко, староста Потаптовского старостата Наталья Березенко, директор Потаптовского СБК Наталья Свитка вместе с директором благотворительного фонда “МХП-Громаде” Татьяной Волочай и менеджером Черкасского региона БФ "МХП-Громаде" Виталием Очеретяным.

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“Работа над этим проектом нас действительно объединяла. Помогало очень много людей, ведь были закуплены только материалы, а практически вся работа по ремонту помещения выполнена своими руками. И результат у нас получился невероятным", - отметила руководительница проекта Людмила Горденко.

Напомним

Ранее в Каневе при поддержке “МХП-Громаде” открыли гончарную мастерскую.

Справка

"МХП–Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.