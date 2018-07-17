Острикова рассказала, как в законопроекте про единое окно появилась дискриминационная "правка Хомутынника"

"Через два года после своего появления ЕО (единое окно - ред.) начнет работать для упрощения таможенного оформления для наших предпринимателей. Все разрешительные документы, выдаваемые государственными органами для таможенного оформления товаров, отныне будут этими органами в электронной форме с электронной цифровой подписью направляться в единый государственный веб-портал "единое окно для международной торговли". Больше никаких лишних контролеров в пункте пропуска - фитосанитаров, радиологов, ветеринаров или экологов, только таможенник и пограничник. Закон действительно хороший", - заверила нардеп.

Однако во время голосования в тело документа закралось несколько норм, которые не имеют ничего общего с сутью закона, добавила Острикова. Речь идет, среди прочего, о господдержке аграриев, которые будут покупать вагоны для перевозки зерна.

"Государственная поддержка аграриям, которые приобретут вагоны для перевозки зерна. Без комментариев", - написала она.

Впоследствии Острикова пояснила, что в отраслевые законопроекты часто попадают такие правки не по делу. Но это едва ли не единственный способ собрать голоса в зале.

"У нас всегда в крупные комплексные законопроекты закрадываются правки о налоговом таможенном кодексе. Все живут, как в последний день. Для этого надо взвешивать, что лучше - законопроект или одна единственная правка. Для меня законопроект, над которым я работала, который вела как председатель подкомитета, является важным", - пояснила Острикова в комментарии УНН, посоветовав обратиться за подробным комментарием к автору поправки, нардепу Олегу Кришину.

Однако автор нашумевшей поправки не стал ее комментировать.

Ранее УНН сообщал, что эксперты и депутаты ВР видят в этих поправках интересы "Кернела", который якобы намерен за бюджетные средства купить 500-800 железнодорожных вагонов. Хотя формально поправку внес нардеп Олег Кришин, инициативу приписывают народному депутату, члену Налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику, который и владеет "Кернел".

По данным СМИ, Хомутынник и Кришин не впервые лоббируют интересы "Кернела" в парламенте.

Между тем в Ассоциации фермеров призывают Президента ветировать поправки, считая такие преференции для крупных зернотрейдеров дискриминацией. Против выступили и эксперты промышленного развития, заявив, что "вагонные новеллы" приведут к дисбалансу экономики страны.