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Острікова розповіла, як у законопроекті про єдине вікно з'явилася дискримінаційна "правка Хомутинніка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Законопроект №7010 нормалізує принцип роботи "єдиного вікна" на митниці. Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат від "Самопомочі" Тетяна Острікова, передає УНН.

“Через два роки після своєї появи ЄВ (єдине вікно — ред.) почне працювати для спрощення митного оформлення для наших підприємців. Всі дозвільні документи, які видаються державними органами для митного оформлення товарів, віднині будуть цими органами в електронній формі з електронним цифровим підписом направлятися в єдиний державний веб-портал „єдине вікно для міжнародної торгівлі“. Більше жодних зайвих контролерів в пункті пропуску — фітосанітарів, радіологів, ветеринарів чи екологів, лише митник і прикордонник. Закон справді добрий”, — запевнила нардеп.

Проте під час голосування у тіло документу закралося кілька норм, які не мають нічого спільного із суттю закону, додала Острікова. Йдеться, серед іншого, про держпідтримку аграріїв, які купуватимуть вагони для перевезення зерна.

“Державна підтримка аграріям, які придбають вагони для перевезення зерна. Без коментарів”, — написала вона.

Згодом Острікова пояснила, що в галузеві законопроекти часто потрапляють такі правки не по ділу. Але це чи не єдиний спосіб зібрати голоси у залі.

"У нас завжди у великі комплексні законопроекти закрадаються правки про податковий митний кодекс. Всі живуть, як в останній день. І тому треба зважувати, що краще — законопроект чи та одна єдина правка. Для мене законопроект, над яким я працювала, який вела як голова підкомітету, є важливим“, — пояснила Острікова у коментарі УНН, порадивши звернутися за детальним коментарем до автора поправки, нардепа Олега Кришина.

Втім автор резонансної правки не став її коментувати.

Раніше УНН повідомляв, що експерти і депутати ВР вбачають у цих поправках інтереси “Кернел”, який начебто має намір за бюджетні кошти купити 500-800 залізничних вагонів. Хоча формально поправку вніс нардеп Олег Кришин, ініціативу приписують народному депутату, члену Податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку, який і володіє “Кернел”.

За даними ЗМІ, Хомутиннік і Кришин не вперше лобіюють інтереси “Кернел” у парламенті.

Тим часом в Асоціації фермерів закликають Президента ветувати правки, вважаючи такі преференції для великих зернотрейдерів дискримінацією. Проти виступили й експерти промислового розвитку, заявивши, що “вагонні новели” призведуть до дисбалансу економіки країни.

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