Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет
Киев • УНН
Остин Батлер ведет переговоры о роли Джеймса «Сонни» Крокетта в фильме «Полиция Майами» от Universal. Этот персонаж стал известным благодаря Дону Джонсону в сериале Майкла Манна 1980-х годов.
Актер Остин Батлер ведет предварительные переговоры о роли в фильме "Полиция Майами" (Miami Vice) от Universal культового телевизионного детектива Джеймса "Сонни" Крокетта, персонажа, который стал знаменитым благодаря Дону Джонсону в сериале Майкла Манна 1980-х годов, сообщает Deadline, пишет УНН.
Детали
Источники сообщают, что пока рано говорить о съемках, и пока никаких соглашений не заключено, но после того, как был составлен график съемок на конец 2026 года, Батлер заинтересован.
Выход фильма запланирован на 6 августа 2027 года. В этом фильме будут гламур и коррупция Майами середины 1980-х годов, вдохновленные пилотным эпизодом и первым сезоном сериала NBC, который повлиял на поп-культуру, от моды до кинопроизводства.
Если сделка будет заключена, эта роль станет еще одной значимой для Батлера после его номинированной на "Оскар" работы в "Элвисе" (Elvis), за которой последовали такие фильмы, как "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two) и совсем недавно "Поймать на горячем" (Caught Stealing).
