Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде
Київ • УНН
Остін Батлер веде переговори щодо ролі Джеймса "Сонні" Крокетта у фільмі "Поліція Маямі" від Universal. Цей персонаж став відомим завдяки Дону Джонсону в серіалі Майкла Манна 1980-х років.
Актор Остін Батлер веде попередні переговори щодо ролі у фільмі "Поліція Маямі" (Miami Vice) від Universal культового телевізійного детектива Джеймса "Сонні" Крокетта, персонажа, який став знаменитим завдяки Дону Джонсону в серіалі Майкла Манна 1980-х років, повідомляє Deadline, пише УНН.
Деталі
Джерела повідомляють, що поки що рано говорити про зйомки, і поки жодних угод не укладено, але після того, як було складено графік зйомок на кінець 2026 року, Батлер зацікавлений.
Вихід фільму заплановано на 6 серпня 2027 року. У цьому фільмі будуть гламур та корупція Маямі середини 1980-х років, натхненні пілотним епізодом та першим сезоном серіалу NBC, який вплинув на поп-культуру, від моди до кіновиробництва.
Якщо угода буде укладена, ця роль стане ще однією значущою для Батлера після його номінованої на "Оскар" роботи в "Елвісі" (Elvis), за якою пішли такі фільми, як "Дюна: Частина друга" (Dune: Part Two) і зовсім недавно "Спіймати на гарячому" (Caught Stealing).
Остін Батлер і Кая Гербер розійшлися після близько 3 років разом - ЗМІ08.01.25, 11:12 • 92520 переглядiв