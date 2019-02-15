Последний брак в День влюбленных зарегистрировали в 23:45
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Последний брак в День влюбленных зарегистрировали в 23:45 в Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста в ответе на запрос корреспондента УНН.
"94 ДЗАГСы по всей Украине 14 февраля 2019 года работали до полуночи. Время последнего зарегистрированного брака - 23:45 (Кировоградская область)", - отметили в Минюсте.
При этом в пресс-службе министерства уточнили, что все пары, которые подали заявления на регистрацию брака в этот день, поженились.
Напомним, половина украинский планировала праздновать День Святого Валентина.
В День всех влюбленных 94 Отдела государственной регистрации актов гражданского состояния по всей Украине работали до 24:00.