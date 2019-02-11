У День закоханих РАЦСи по всій країні працюватимуть до опівночі

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У День всіх закоханих 94 Відділи державної реєстрації актів цивільного стану по всій Україні працюватимуть до 24:00. Про це повідомив Міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН. 

Минулого року Мін’юстом ініційовано проект під назвою "Кохання поза часом". 14 лютого, у День всіх закоханих, прийом відповідних заяв та проведення державної реєстрації шлюбу триватиме не до встановленого робочого часу, а до опівночі - у визначених відділах державної реєстрації актів цивільного стану управлінь юстиції в областях та у місті Києві.

"Що може бути романтичнішим, ніж одруження в День всіх закоханих? Багато молодят обирають саме цю дату для створення своєї сім’ї і ми готові надати їм всі необхідні для цього послуги без черг та зайвої бюрократії. Кохайтеся! А про документи подбає Мін’юст", - зазначив Павло Петренко.

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У 2018 році 14 лютого одружилися 2393 пари. Рекордсменом серед міст стала столиця, де шлюб зареєстрували 216 пар.

Також у цей день усі охочі зможуть відсвяткувати заручини чи провести обряд ювілейного весілля.

"Це - послуга Міністерства юстиції, яку ми почали активно запроваджувати минулого року. Завдяки їй будь-яка сімейна пара, не зважаючи на те прожили вони в шлюбі 1 рік чи 50 років, може замовити церемонію повторного одруження «Ювілейне весілля", - наголосив очільник Мін’юсту.

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За його словами, у 2018 році 549 сімейних пар змогли ще раз поновити свої обітниці та в урочистій обстановці знову зізнатися один одному в коханні.

"Послуга вже надається відділами державної реєстрації актів цивільного стану по всій країні. При цьому її вартість становить від 176 гривень і залежить від того, якими додатковими сервісами хочуть скористатися закохані", - додав Міністр юстиції.

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