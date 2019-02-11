В День влюбленных ЗАГСы по всей стране будут работать до полуночи

В прошлом году Минюстом инициирован проект под названием "Любовь вне времени". 14 февраля, в День всех влюбленных, прием соответствующих заявлений и проведения государственной регистрации брака продлится не до установленного рабочего времени, а до полуночи - в определенных отделах государственной регистрации актов гражданского состояния управлений юстиции в областях и в Киеве.

"Что может быть романтичнее, чем бракосочетание в День всех влюбленных? Многие молодожены выбирают эту дату для создания своей семьи и мы готовы предоставить им все необходимые для этого услуги без очередей и лишней бюрократии. Любите! А о документах позаботится Минюст", - отметил Павел Петренко.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Психолог посоветовала, какие подарки лучше выбирать на День влюбленных

В 2018 году 14 февраля поженились 2393 пары. Рекордсменом среди городов стала столица, где брак зарегистрировали 216 пар.

Также в этот день все желающие смогут отпраздновать помолвку или провести обряд юбилейного свадьбы.

"Это - услуга Министерства юстиции, которую мы начали активно внедрять в прошлом году. Благодаря ей любая семейная пара, несмотря на то прожили они в браке 1 год или 50 лет, может заказать церемонию повторного бракосочетания "Юбилейная свадьба", - подчеркнул глава минюста.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы самые популярные места для празднования Дня влюбленных в Украине

По его словам, в 2018 году 549 семейных пар смогли еще раз обновить свои обеты и в торжественной обстановке вновь признаться друг другу в любви.

"Услуга уже предоставляется отделами государственной регистрации актов гражданского состояния по всей стране. При этом ее стоимость составляет от 176 гривен и зависит от того, какими дополнительными сервисами хотят воспользоваться влюбленные", - добавил министр юстиции.