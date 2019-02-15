Останній шлюб на День закоханих зареєстрували о 23:45

"94 ДРАЦСи по всій Україні 14 лютого 2019 року працювали до півночі. Час останнього зареєстрованого шлюбу – 23:45 (Кіровоградська область)", - зазначили в Мін'юсті.

При цьому в прес-службі міністерства уточнили, що всі пари, які подали заяви на реєстрацію шлюбу в цей день, одружились.

Нагадаємо, половина українців планувала святкувати День Святого Валентина.



У День всіх закоханих 94 Відділи державної реєстрації актів цивільного стану по всій Україні працювали до 24:00.