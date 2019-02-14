Половина українців планує святкувати День Святого Валентина

Дослідження проводилося у формі особистого інтерв’ю серед населення України від 18 років і старше з 23 січня по 3 лютого. Всього у ньому взяло участь 2000 респондентів різного віку, статі, з різних регіонів та типу поселення.

"Половина опитаних планують святкувати День Святого Валентина. Водночас 41% не планують, 3% не знають такого свята", - йдеться у повідомленні.



Найбільше тих, хто має намір святкувати – на Півдні (59%), в інших регіонах – близько 50%. Частіше планують святкувати чоловіки, особи у віці 18-36 років та незареєстровані подружні пари.



Крім того, половина опитаних планують також дарувати подарунки в цей день, а 45% – не мають таких намірів. На Півдні, Сході і у Центрі таких близько половина опитаних, на Заході – 43%. Наміри дарувати подарунки спостерігаються серед чоловіків, осіб у віці 18-36 років та незареєстрованих подружніх пар.



За даними дослідження, для 40% опитаних День Святого Валентина є Днем усіх закоханих, натомість 27% зазначили, що це звичайний день, а для 19% – привід привітати близьких.



Лише 8% опитаних вважають цей день святом, що не зрозуміле для традицій та культури України. Більше прихильників цього свята у південному макрорегіоні, серед молоді, чоловіків та тих, хто перебуває у незареєстрованих шлюбних стосунках. Для третини респондентів старшого віку це свято є звичайним днем.



Нагадаємо, у День закоханих столичні РАЦСи працюватимуть до опівночі.