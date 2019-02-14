Половина украинцев планирует праздновать День Святого Валентина

Исследование проводилось в форме личного интервью среди населения Украины от 18 лет и старше с 23 января по 3 февраля. Всего в нем приняли участие 2000 респондентов разного возраста, пола, из разных регионов и типа поселения.

"Половина опрошенных планирует праздновать День Святого Валентина. В то же время 41% не планируют, 3% не знают такого праздника", - говорится в сообщении.



Больше всего тех, кто намерен праздновать - на Юге (59%), в других регионах - около 50%. Чаще планируют праздновать мужчины, лица в возрасте 18-36 лет и незарегистрированные супружеские пары.



Кроме того, половина опрошенных планируют также дарить подарки в этот день, а 45% - не имеют таких намерений. На Юге, Востоке и в Центре таких около половины опрошенных, на Западе - 43%. Намерения дарить подарки наблюдаются среди мужчин, лиц в возрасте 18-36 лет и незарегистрированных супружеских пар.



По данным исследования, для 40% опрошенных День Святого Валентина является Днем всех влюбленных, зато 27% отметили, что это обычный день, а для 19% - повод поздравить близких.



Лишь 8% опрошенных считают этот день праздником, который не понятный для традиций и культуры Украины. Больше сторонников этого праздника в южном макрорегионе, среди молодежи, мужчин и тех, кто находится в незарегистрированных брачных отношениях. Для трети респондентов старшего возраста этот праздник есть обычным днем.



Напомним, в День влюбленных столичные ЗАГСы будут работать до полуночи.