Последний билет на финал Евровидения-2017 продано

Отмечается, что последняя часть билетов в фан-зону на финал песенного конкурса, которая поступила в продажу 3 мая, была раскуплена за считанные часы.

Однако желающие все еще смогут увидеть вживую шоу Евровидения. На сайте официального билетного оператора песенного конкурса Concert.ua можно приобрести билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, а также на все генеральные репетиции полуфиналов, как вечерние, так и дневные.

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