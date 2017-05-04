Последний билет на финал Евровидения-2017 продано
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Все билеты на финальное шоу Евровидения-2017, которое состоится 13 мая в 22:00, продано, передает УНН со ссылкой на официальный сайт конкурса.
Отмечается, что последняя часть билетов в фан-зону на финал песенного конкурса, которая поступила в продажу 3 мая, была раскуплена за считанные часы.
Однако желающие все еще смогут увидеть вживую шоу Евровидения. На сайте официального билетного оператора песенного конкурса Concert.ua можно приобрести билеты на оба полуфинала, которые пройдут 9 и 11 мая, а также на все генеральные репетиции полуфиналов, как вечерние, так и дневные.
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