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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 33597 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Останній квиток на фінал Євробачення-2017 продано

Київ • УНН

 • 13890 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Усі квитки на фінальне шоу Євробачення-2017, яке відбудеться 13 травня о 22:00, продано, передає УНН з посиланням на офіційний сайт конкурсу.

Останній квиток на фінал Євробачення-2017 продано

Зазначається, що остання частина квитків до фан-зони на фінал пісенного конкурсу, що надійшла у продаж 3 травня, була розкуплена за лічені години.

Однак бажаючі все ще мають можливість побачити наживо шоу Євробачення. На сайті офіційного квиткового оператора пісенного конкурсу Concert.ua можна придбати квитки на обидва півфінали, які пройдуть 9 та 11 травня, а також на всі генеральні репетиції півфіналів, як вечірні, так і денні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Організатори повідомили програму концертів до Євробачення на Троїцькій площі

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