Останній квиток на фінал Євробачення-2017 продано
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Усі квитки на фінальне шоу Євробачення-2017, яке відбудеться 13 травня о 22:00, продано, передає УНН з посиланням на офіційний сайт конкурсу.
Зазначається, що остання частина квитків до фан-зони на фінал пісенного конкурсу, що надійшла у продаж 3 травня, була розкуплена за лічені години.
Однак бажаючі все ще мають можливість побачити наживо шоу Євробачення. На сайті офіційного квиткового оператора пісенного конкурсу Concert.ua можна придбати квитки на обидва півфінали, які пройдуть 9 та 11 травня, а також на всі генеральні репетиції півфіналів, як вечірні, так і денні.
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