Основной элемент гарнизона россии в Крыму дислоцирован и понес большие потери - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Основная часть российского гарнизона (22-й армейский корпус) во временно оккупированном Крыму дислоцирована и понесла большие потери, говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании на основании разведданных, передает УНН.
Детали
В отчете сообщается, что за последние 20 лет россия столкнулась со значительным увеличением количества военизированных формирований из своих вооруженных сил.
Однако этот процесс резко ускорился после вторжения россии в Украину и особенно наблюдается на временно оккупированном Крымском полуострове.
Цитата
“Лидер оккупированного россией Крыма сергей аксенов сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, которые часто заявляют о своей принадлежности к казачьим традициям. Большинство из них получили полуофициальный статус резервных частей регулярной армии”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что аксенов, вероятно, стремится “отполировать свои патриотические убеждения”, набирая боевиков, но его также беспокоит способность регулярной армии защищать полуостров.
Британская разведка добавляет, что "основная часть российского гарнизона (22-й армейский корпус) в настоящее время в основном дислоцирована за пределами полуострова и понесла тяжелые потери".
Дополнение
В ожидании украинского контрнаступления армия рф массово и принудительно депортирует жителей временно оккупированных территорий в Крым, в том числе детей, чтобы использовать их как "живой щит" против штурмовых действий ВСУ. На новом месте их расселяют рядом с военными объектами, а оставленные пустые дома сразу занимают военные рф.