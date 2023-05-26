Основний елемент гарнізону росії в Криму дислокований і зазнав великих втрат - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Основна частина російського гарнізону (22-й армійський корпус) у тимчасово окупованому Криму дислокована та зазнала великих втрат, ідеться в новому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.
Деталі
У звіті повідомляється, що за останні 20 років росія зіткнулася зі значним збільшенням кількості воєнізованих формувань зі своїх збройних сил.
Однак цей процес різко прискорився після вторгнення росії в Україну і особливо спостерігається на тимчасово окупованому Кримському півострові.
Цитата
“Лідер окупованого росією Криму сергій аксьонов зіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, які часто заявляють про свою приналежність до козацьких традицій. Більшість із них отримали напівофіційний статус резервних частин регулярної армії”, – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що аксьонов, імовірно, прагне “відполірувати свої патріотичні переконання”, набираючи бойовиків, але його також непокоїть здатність регулярної армії захищати півострів.
Британська розвідка додає, що "основна частина російського гарнізону (22-й армійський корпус) наразі здебільшого дислокована за межами півострова і зазнала важких втрат".
Доповнення
В очікуванні українського контрнаступу армія рф масово і примусово депортує жителів тимчасово окупованих територій до Криму, зокрема й дітей, щоб використовувати їх як "живий щит" проти штурмових дій ЗСУ. На новому місці їх розселяють поруч із військовими об'єктами, а залишені порожні будинки одразу займають військові рф.