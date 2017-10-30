Осмаев получил ранение в ногу, угрозы жизни нет - нардеп

"Я сейчас в Глевахе. Нападение в Глевахе совершено было на Амину Окуеву, она погибла, Осмаев получил тяжелые ранения в ногу, но врачи утверждают, что угрозы жизни нет", - отметил Дейдей.

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Напомним, авто Окуевой обстреляли, активистка - погибла.