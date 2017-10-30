Осмаев получил ранение в ногу, угрозы жизни нет - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Активист и боец Адам Осмаев, во время обстрела авто в Глевахе, получил ранение в ногу. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил народный депутат Евгений Дейдей, передает УНН.
"Я сейчас в Глевахе. Нападение в Глевахе совершено было на Амину Окуеву, она погибла, Осмаев получил тяжелые ранения в ногу, но врачи утверждают, что угрозы жизни нет", - отметил Дейдей.
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