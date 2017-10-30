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Осмаєв отримав поранення в ногу, загрози життю немає - нардеп

Київ • УНН

 • 16657 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Активіст і боєць Адам Осмаєв, під час обстрілу авто в Глевасі, отримав поранення в ногу. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив народний депутат Євген Дейдей, передає УНН

"Я зараз у Глевасі. Напад у Глевасі скоєно було на Аміну Окуєву, вона загинула, Адам Осмаєв отримав важкі поранення в ногу, але лікарі стверджують, що загрози життю немає", - зазначив Дейдей.

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Нагадаємо, авто Окуєвої обстріляли, активістка - загинула.

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