Оскар 2021: Приянка Чопра и Ник Джонас объявят номинантов 93-й престижной награды

Детали

Американский актер и певец Ник Джонас вместе со своей женой Приянкой объявят номинантов 93-й премии "Оскар" в 23 категориях. Мероприятие запланировано на 15 марта в он-лайн формате. Известно, что событие будет транслироваться на всех цифровых платформах Академии кинематографических искусств и наук, а также на платформах Oscar.com и Oscars.org.

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"Такие фильмы, как "Номадленд" Хлои Чжао, "Испытание Чикаго-7" Аарона Соркина и "Перспективная молодая женщина" Эмеральд Феннела, как ожидается, получат много номинаций от Академии. За год, который был опустошен глобальной пандемией, стримеры и PVOD пришли на помощь потребителю, фильмы дебютировали и выходили на различных платформах", - сообщает Variety.

Напомним

Девяносто третья церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 25 апреля 2021 года.