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Стали відомі номінанти 73-ої премії Гільдії режисерів США

Стали відомі номінанти 73-ої премії Гільдії режисерів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. В мережі з’явилися списки номінантів 73-ої щорічної премії Гільдії режисерів Америки. Серед фільмів, режисери яких змагаються за головний приз, фігурують “Земля кочівників”, “Мінарі” та “Перспективна дівчина”. Про це повідомляє Deadline, деталі дізнавайтесь в новинах УНН.

Деталі

Гільдія режисерів Америки представила номінантів на 73-у щорічну нагороду “DGA Awards”, переможців якої представить вже через місяць — 10 квітня. Захід буде віртуальний.

У номінації “Кращий режисері-дебютант” фігурують Радга Бланк (“Сорокарічна версія”), Реджина Кінг (“Одна ніч у Маямі”), Даріус Мардер (“Звук металу”), Флоріан Целлер (“Батько”) та Фернандо Фріас де ла Парра (“Я більше не тут”).

Також за звання кращого режисера цього року боротимуться Хлої Чжао (“Земля кочівників”), Еміральд Феннел (“Перспективна дівчина”), Девід Фінчер (“Манк”), Лі Ісаак Чун (“Мінарі”) та Аарон Соркін (“Суд над чиказькою сімкою”).

Доповнення

Читайте також: “Золота малина-2021”: кого номінували на найчеснішу нагороду.

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