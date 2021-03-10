Стали известны номинанты 73-й премии Гильдии режиссеров США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В сети появились списки номинантов 73-й ежегодной премии Гильдии режиссеров Америки. Среди фильмов, режиссеры которых соревнуются за главный приз, фигурируют “Земля кочевников”, “Минар” и “Перспективная девушка”. Об этом сообщает Deadline, детали узнавайте в новостях УНН.
Детали
Гильдия режиссеров Америки представила номинантов на 73-ю ежегодную награду “DGA Awards”, победителей которой представит уже через месяц — 10 апреля. Мероприятие будет виртуальным.
В номинации “Лучший режиссер-дебютант” фигурируют Радха Бланк (“Сорокалетняя версия”), Реджина Кинг (“Одна ночь в Майами”), Дариус Мардер (“Звук металла”), Флориан Целлер (“Отец”) и Фернандо Фриас де ла Парра (“Я больше не здесь”).
Также за звание лучшего режиссера в этом году будут бороться Хлои Чжао (“Земля кочевников”), Эмиральда Феннел (“Перспективная девушка”), Дэвид Финчер (“Манк”), Ли Исаак Чун (“Минар”) и Аарон Соркин (“Суд над чикагской семеркой”).
Дополнение
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