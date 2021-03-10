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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59142 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80457 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111756 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147146 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196797 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Стали известны номинанты 73-й премии Гильдии режиссеров США

Стали известны номинанты 73-й премии Гильдии режиссеров США

Киев  •  УНН

 • 16147 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В сети появились списки номинантов 73-й ежегодной премии Гильдии режиссеров Америки. Среди фильмов, режиссеры которых соревнуются за главный приз, фигурируют “Земля кочевников”, “Минар” и “Перспективная девушка”. Об этом сообщает Deadline, детали узнавайте в новостях УНН.

Детали

Гильдия режиссеров Америки представила номинантов на 73-ю ежегодную награду “DGA Awards”, победителей которой представит уже через месяц — 10 апреля. Мероприятие будет виртуальным.

В номинации “Лучший режиссер-дебютант” фигурируют Радха Бланк (“Сорокалетняя версия”), Реджина Кинг (“Одна ночь в Майами”), Дариус Мардер (“Звук металла”), Флориан Целлер (“Отец”) и Фернандо Фриас де ла Парра (“Я больше не здесь”).

Также за звание лучшего режиссера в этом году будут бороться Хлои Чжао (“Земля кочевников”), Эмиральда Феннел (“Перспективная девушка”), Дэвид Финчер (“Манк”), Ли Исаак Чун (“Минар”) и Аарон Соркин (“Суд над чикагской семеркой”).

Дополнение

Читайте также: “Золотая малина-2021”: кого номинировали на самую честную награду.

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