Оскар 2021: Пріянка Чопра та Нік Джонас оголосять номінантів 93-ї найпрестижнішої нагороди

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Американський актор та співак Нік Джонас разом зі своєю дружиною Пріянкою оголосять номінантів 93-ї премії “Оскар” у 23 категоріях. Захід заплановано на 15 березня в он-лайн форматі. Відомо, що подія транслюватиметься на усіх цифрових платформах Академії кінематографічних мистецтв і наук, а також на платформах Oscar.com та Oscars.org.

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“Такі фільми, як „Номадленд“ Хлої Чжао, „Випробування Чикаго-7“ Аарона Соркіна та „Перспективна молода жінка“ Емеральда Феннела, як очікується, отримають багато номінацій від Академії. За рік, який був спустошений глобальною пандемією, стримери та PVOD прийшли на допомогу споживачеві, фільми дебютували та виходили на різних платформах”, — повідомляє Variety.

Нагадаємо

93-я церемонія вручення премії “Оскар” запланована на 25 квітня 2021 року.